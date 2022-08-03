有些人被愛情沖昏頭，就算成為小三也不在乎，不僅讓正宮恨得牙癢癢，也毀了一個幸福家庭。大陸一名小三勸退師，主要幫忙解決婚姻中的第三者，由於曾目睹父親出軌，造成家庭不睦，長大後她也因此加入這一行，曾在一年內勸退800名小三，收入相當可觀，甚至還有人拿出30萬人民幣想拜她為師。

根據《澎湃新聞》報導，小三勸退師也被稱作感情修復師，他們受到委託後，會對第三者進行勸說，透過突破心防、挑撥離間等方式，讓小三從中覺悟而離開，這份工作做起來並不容易，需保守雇主的隱私，而且每個人的個性都不同，每次採取的策略也不一樣，小三勸說師會先了解對方的家庭背景與生活習慣，並偽裝成對方可能會接觸的對象，以朋友的角度進行勸說。

大陸河南洛陽一名小三勸說師王真兮，少年時曾親眼目睹父親出軌，家庭因此變得不睦，為了吸引父母注意，越變越叛逆，甚至還刻意閃婚，但之後她才得知，丈夫還愛著前女友，為了應付父母，才勉強與王真兮結婚，婚後未婚夫依舊與前女友藕斷絲連，王真兮心有不甘，主動與小三冷靜對談，向對方陳述婚外情的後果，對方最終主動提出分手。

王真兮也看清這段感情提出離婚，靠著親身經歷及對付小三的經驗，成為一名小三勸退師，而且收入非常可觀，她曾在一年勸退800名小三，在某次勸退過程中，小三被她的談吐與睿智折服，甚至拿出30萬人民幣（約新台幣133萬），想要拜王真兮為師，而她也表示，「除了賺錢，能幫助更多的人回歸幸福家庭，這份工作讓我感覺很充實」。