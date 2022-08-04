農夫種植農作物時，最怕鳥類來偷吃，因此會在田邊設置稻草人威嚇牠們。日本一名網友近日經過農地時，被一個詭異的稻草人嚇到，它穿著護理師裝還戴假髮，乍看之下宛如真人，稻草人的照片曝光後，不少網友嚇得直呼「根本是沉默之丘的護理師」。

居住在日本新瀉縣的網友「米処新潟 稲作専業農家 おむすびまん」，本身也是從事水稻種植，提到每年夏季在燕市小池工業區旁的農地，都會設置許多稻草人，整排的稻草人已成為當地的傳統，因此近日開車經過時，他也會停下來欣賞。

豈料，其中一個稻草人竟被打扮成「護理師」，它並非使用稻草製成，而是服裝店常見的假人模特兒，並被穿上粉色護理師制服，還戴假髮、白色口罩和手套，整個被插在竹竿上，不仔細看會誤以為是個人，原PO不禁表示「真的不想在晚上遇到這個稻草人」。

照片曝光後，護理師稻草人引發討論，不少人表示「我還以為是電影《沉默之丘》裡的護理師」、「不用到晚上，我光是早上看到就會被嚇死」、「這還沒嚇到鳥，人應該會先被嚇壞」。除此之外，當地還有許多有趣的稻草人，其中一個是推著推車的老婆婆稻草人，站在地上宛如真人，原PO笑著表示「我一開始還以為是真的老婆婆，想上前提醒她小心中暑，沒想到一靠近才發現被騙了」。