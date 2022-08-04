大猩猩有時行為像人類，容易吸引遊客注意，因此成為動物園裡的明星動物。美國一名女遊客至動物園遊玩時，看到一隻大猩猩原本待在展示區內，看到有人來參觀，竟秒從出入口「滑壘」出來，甚至將健美屁股對著女遊客，搞笑姿勢逗笑百萬人。

女網友@its_just_me0215近日在抖音分享，近日她到南卡羅萊納州的河岸動物園（Riverbanks Zoo and Garden）參觀，當她走到大猩猩展覽區時，一隻名叫「山祖」（Cenzoo）的26歲大猩猩突然衝了出來，用滑壘的方式滑到玻璃窗前，還嚇到一旁的小猩猩。

而「山祖」站在玻璃窗前並未馬上離開，隨後轉過身，用屁股面對遊客，像是在展示自己精壯的身材，讓女遊客看了哈哈大笑，影片曝光後，不少網友回覆「這隻大猩猩很會吸引人注意欸」、「以這種出場姿勢來看，牠應該有當諧星的潛力」、「牠還華麗轉身，我要笑瘋了」、「大猩猩：我不是想滑壘，是地板有點滑，太尷尬了沒臉見人」。

其實這並非「山祖」第一次在網路上爆紅，一次遇到大雷雨，牠與同伴躲在屋簷下，隨後還跟著同伴靠牆行走躲雨，由於行為看起來非常像人，因此當時也引發討論，該影片還獲得600萬觀看次數，因此許多人到河岸動物園參觀，都會駐足在大猩猩區許久。