大陸東部地區的太行山上有許多古村，都擁有數百年歷史，其中一座南莊村被綠樹包圍，看似毫不起眼，但當地居民表示，村子地下全是空的，進一步研究才發現，村裡藏有數條地道，而且規模非常大，宛如一座地下城，也吸引節目團隊前往了解。

太行山上的古村「南莊村」，擁有龐大的地道系統，宛如一座地下城。(影片來源/YouTube/CCTV科教)

據大陸節目《地理·中國》介紹，位於平定巨城鎮的南莊村是太行山上的古村，相傳在秦漢時期，此處已形成村落，如今村內建築主要是清代後修建，一名劉姓居民表示，村裡每戶人家家裡幾乎都有窯洞，窯洞連著地道，每一條地道相互連接，始建於清朝咸豐年間，至今已有200年歷史，儘管歷史悠久，但依舊屹立不搖。

節目團隊深入了解，發現南莊村所在的陽泉市，位於太行山中部與黃土高原的交界處，由於當地土質特殊，因此從秦漢以來，陽泉地區多處設有製作陶瓷的窯口，以出產陶瓷聞名，至今仍保有瓷器工藝，根據《天工開物》記載，平定境內蘊藏大量直立性較強的黏性黃土，這也是南莊村的地道歷經200年依舊不坍塌的原因。

但當初村民為何要在地底開鑿道路？節目團隊至南庄村東南部的「移穰村」，發現該村歷史同樣悠久，而且每戶人家家中也有類似窯洞，在當地稱為「錮窯」，但卻沒有挖出像南庄村的地道，另外從建築設計能發現，南庄村的房子有木雕或磚雕等，由此可知，南庄村古時的經濟能力比移穰村好，居民多為商人。

根據文獻記載，清朝初期，山西商業逐漸繁榮，使娘子關古商道和固關古商道成為重要通道，而南庄村就位於娘子關古商道附近，當地經濟也跟著被帶動，當時除了有劉、魏、岳、馬等姓氏的人家居住於此，到了乾隆年間，史姓家族也遷到此處，使南庄村的規模越來越大，但也吸引盜賊的注意，居民為了自保，因此修建地道用以藏匿財寶，之後隨時局動盪，才開鑿地道相連，在抗戰時期也發揮了作用。