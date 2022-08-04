大腳怪又現蹤！美國田納西州一座農場的主人發現，飼養的12隻雞近日離奇消失，底下員工稱是被大腳怪吃掉，還拍到照片作證，導致農場人員非常驚恐，經理甚至崩潰到離職，照片曝光後，在網路上引發討論。

'Bigfoot' spotted on farm as terrified manager quits job and chickens go missinghttps://t.co/w15644mG5o pic.twitter.com/ktmuRTY4Ku — Daily Star (@dailystar) August 1, 2022

根據《每日星報》報導，希克斯（Donny Hicks）的農場位於田納西州，近日發現農場的12隻雞不明失蹤，而且他的員工稱是被大腳怪吃掉，還拍下大腳怪落跑的照片，讓他不知所措，將此事分享至臉書社團「大腳怪信徒」（Bigfoot Believers），寫下「這是真的嗎？照片是我的員工拍的，我養的雞全部不見了」。

希克斯表示，農場員工不斷流傳大腳怪的事情，經過此事後，他的農場經理還被嚇到離職，對方認為雞隻消失的原因與大腳怪有關，從照片可見，「大腳怪」的手臂又細又長，全身呈現灰黑色，看似長滿了毛髮，站在農場柵欄後方，推測身高達3公尺左右。

照片曝光後，網友討論正反兩極，有人認為他們拍到的就是大腳怪，但也有人表示，這可能是一隻站在柵欄上的大型猛禽類，而且猛禽也會吃雞，此假設很合理，還有人認為，或許是有員工在暗中搞鬼，把雞偷走後，謊稱是被大腳怪吃掉的，而且照片很模糊，隨便在柵欄上放樹枝等物，也沒有人會發現異狀。