求婚現場浪漫不已，連長頸鹿都很興奮！國外一名女網友與男友一起到野生動物園遊玩，沒想到玩到一半男友突然下跪求婚，讓她相當感動，然而正準備套上戒指時，一旁的長頸鹿竟跑來湊熱鬧，靠近她後無預警用臉攻擊，使她脖子受傷好幾天。

一名女網友7月20日在抖音上傳求婚短片，從畫面可見，她原先正開心的餵食長頸鹿，回過頭後發現男友單膝下跪並掏出婚戒，向她說道「請你嫁給我」，讓她又驚又喜，隨後害羞地點頭答應。

然而就在男友準備幫她戴上戒指時，一旁的長頸鹿卻跑來攪局，先是用臉頰碰了她的肩膀，接著又把頭甩向她的臉，害她瞬間失去平衡，整個身體往後仰，雖然很快就站穩了，但這個突如其來的攻擊，還是造成她脖子受傷，甚至要戴上護頸套固定頸椎才行。

女網友正等著男友套上戒指，沒想到卻遭長頸鹿頭錘攻擊。（圖／翻攝自抖音帳號@montserratcox）

雖然長頸鹿跑來湊熱鬧，不過她仍幸福表示，「這依然是一個最棒的求婚儀式」。影片曝光後，不少網友紛紛表示，「那是恭喜之吻啦」、「牠是不是嫉妒了」、「長頸鹿：借過，讓我看看戒指長怎樣」、「長頸鹿可能太替妳開心，殊不知出事了哈哈哈」、「好好笑但感覺好痛」。

也有網友認為，這個插曲可能是不好的預兆，對此她回應，「這不代表什麼，我們在一起這七年來都很快樂，長頸鹿就只是長頸鹿。」