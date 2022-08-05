印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）日前舉行宗教活動，信徒們在街頭置放了一整排大鍋，正以大火烹煮甜粥，準備發放給所有參與活動的信眾，不料一名男子突然癲癇發作，不慎跌入熱鍋中，被煮了40多秒才被救出，最終因為嚴重燙傷喪命。

綜合外媒報導，這起駭人事件發生在上月29日下午，位在泰米爾納德邦的Muthu Mariamman寺廟舉行宗教儀式，廟方更準備了6個大鍋烹煮食物，準備發放給信眾。一名52歲的男子穆圖庫馬爾（Muthukumar）也是信徒之一，不過事發當下他疑似身體不適，便靠在鍋邊休息，結果不慎後仰墜入滾燙的熱鍋中。

根據監視器畫面可見，其他信眾見狀急忙上前搶救，但是因為鍋子實在太燙，眾人七手八腳花了40多秒才將穆圖庫馬爾連同熱鍋翻倒在地，一旁也有其他人遭滾水波及。穆圖庫馬爾被救出後，一度試圖自己起身，但又隨即摔倒在地，後來被眾人緊急送醫救治。

由於穆圖庫馬爾除了頭部和小腿之外，身體其他部分都浸泡在鍋內，遭大火滾煮。醫師指出他全身65％嚴重燙傷，最終仍因傷重不治身亡。穆圖庫馬爾的妻子則表示，丈夫當時是因為癲癇發作，才會不慎跌進鍋中，釀成憾事。