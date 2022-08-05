大陸一名男子22年前到內蒙古辦事，撿到一個裝有4隻小貓的箱子，出於好奇帶回家飼養，但越養越不對勁，才發現這些奶貓竟是東北虎，如今他不僅將4隻東北虎養大，還繁殖到70多隻，不過近日他檢查出患重病，擔心老虎們以後無人照顧，因此求助於媒體，他的故事也因此曝光。

根據《網易新聞》報導，居住在河北張家口的李明義，2000年到內蒙古處理事情時，意外撿到一個裝有4隻小貓的箱子，擔心牠們恐淪落街頭，便帶回家飼養，豈料越養越不對勁，才發現這些小貓是東北虎，他不僅沒棄養東北虎，甚至還決定找地點飼養。

飼養東北虎不僅要找合適的地方，還須辦理各項手續，因此李明義的家人並不支持，但他還是堅持自己的做法，隨後在張家口市橋西區稍道溝村深山建養殖中心，佔地約20多畝，並獲得政府部門核准，具有嚴格的安全防護措施和動物疫病防治制度，如今養殖中心內有65隻成年東北虎、8隻幼年東北虎，之後還引進21隻非洲獅。

李明義提到，一開始只有4隻東北虎，5年後增加到8隻，到了2017年變30多隻，今年則翻倍成60多隻成年虎，隨著老虎數量變多，花費也跟著增加，20多年來，他花費已累計幾千萬元，雖然當地農業農村局有提供50萬元支持，但經濟壓力仍非常大，過去他曾想與動物園合作，或將養殖中心作為觀光區，但最終因缺乏資金而作罷。

李明義也說，一開始養老虎除了喜好外，一部分也是為了好玩，但時間久了，與東北虎也產生感情，飼養的老虎與獅子平均每日要吃掉500公斤的肉，花費近萬元，如今他已邁入70歲，近日又確診患重病，所以才急著幫動物們找歸宿，李明義經營養殖中心多年，政府單位對他非常關注和支持，目前正在積極幫助想辦法。