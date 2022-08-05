美國佛羅里達州一名13歲男孩赫里克（Fischer Hricko）近日在當地群島度假抓龍蝦時，突然被一隻鯊魚襲擊，一口咬在他的臉上，痛得他不斷掙扎，最後用力將鯊魚從臉上扯下，才逃出魔爪，但上唇仍被縫了10針。

綜合外媒報導，上月27日，13歲男孩赫里克正和父親一起下水抓龍蝦，當時他覺得後腳有被拍打的感覺，沒想到一轉頭卻看到一隻鉸口鯊近在眼前，並且以迅雷不及掩耳的速度咬住他的臉，雖然他曾試圖逃跑，但是鉸口鯊的速度實在太快，「我回頭一看，鯊魚就在我臉上！」赫里克出於本能，立刻緊抓住鉸口鯊，用力從臉上扯下來，並以最快速度游回岸上。

赫里克回憶事發當時，直言聽到兒子的慘叫聲是她人生中最難熬的時刻，「赫里克突然放聲尖叫，不斷大喊『媽媽，媽媽，有鯊魚，快帶我離開這裡！』老實說，這是我生命中最痛苦的5分鐘，孩子恐懼的叫聲在我腦海揮之不去」。

赫里克隨後被緊急帶往醫院救治，被鯊魚咬傷的嘴唇因此逢了10針。經過這次恐怖經歷，赫里克坦言會有陰影，但仍樂觀表示，「當下真的很痛，不過現在好了，而且這不會阻止我繼續從事水上活動」。

報導指出，截至8月2日，美國今年已發生31起鯊魚攻擊事件，其中18起發生在佛羅里達州，其餘3起發生在南卡羅來納州、2起發生在加州。