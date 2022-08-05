英國一名76歲男子克拉克（Martin Clarke）近日帶寵物狗蘇奇（Suki）一起登山，期間不慎摔落60公尺深的山谷身負重傷，蘇奇在他身旁忠心守護36小時，還有靈性的跑去找其他登山客求救，最終被搜救人員成功送醫救治，撿回一命。

綜合外媒報導，克拉克上月26日帶著飼養的蘇奇一起前往北約克郡的里爾洪（Lealholm）登山，不料過程中不慎跌落至60公尺的山谷，傷及胸部、肩膀、背部和腿部，因此動彈不得。然而蘇奇不僅忠心護主長達36小時，還跑到可能有登山客行經的路線，向路過民眾吠叫求救。

所幸在蘇奇的努力下，成功吸引湯姆（Tom Wykes）一家五口的注意，他們看見蘇奇突然從遠處跑來，接著又往來時的方向跑去，見他們沒有跟上時，又返回示意要他們跟上牠的腳步，這讓湯姆一家驚覺可能出事了，於是跟著蘇奇一路來到克拉克墜谷的地點，果然發現躺在岩石上的克拉克幾乎奄奄一息。

當下湯姆立刻打電話報警，最終在警消人員和當地居民的幫助下，成功救出克拉克，所幸克拉克目前已經脫離險境，正在醫院治療當中。湯姆表示，當時他們一家在山林中散步時，隱隱約約聽到狗叫聲，不過無法確認狗的位置，直到蘇奇向他們跑來，一家人才驚覺可能出事了，「這件事讓我想到電影《靈犬萊西》，若不是有蘇奇的話，飼主可能很難存活下來，牠真的是一隻忠誠又聰明的狗！」

蘇奇充滿靈性的護主行為也被傳為佳話，公布在克里夫蘭山林搜救隊（Cleveland Mountain Rescue Team）的臉書粉專上，感動無數網友。