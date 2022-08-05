大陸太行山大峽谷內有一座古村，擁有數百年歷史，四周被山壁圍繞，就像處於井的底部，村民若想去外地，必須沿著山壁的小路行走，一不小心就可能失足喪命，直到數十年前，村民為了擺脫貧困開鑿公路，才讓他們得以與外界聯繫。

穽底村與世隔絕數百年，直到20多年前開鑿掛壁公路，村民才得以出入便利。(影片來源/YouTube/CCTV科教)

大陸山西省平順縣位於太行山脈腹地，境內植被豐富，還有許多山壁峽谷，在東南部太行山大峽谷內有一座古村「穽（音同井）底村」，為了發展需要，政府將其改名為「神龍灣村」，但村民依舊習慣叫原名，從至高點眺望，會發現穽底村被山崖環繞，宛如位於井底，因而得名，村子四周的山崖非常陡峭，都呈現垂直狀，村子到崖壁頂端平均約300公尺左右。

穽底村內的田地依山開闢，因此面積都不大，而且村子被山壁圍繞，村民出入不方便，在最早期村民想外出，必須爬垂直於山壁的「哈囉梯」，長約300多公尺，而且哈囉梯並非常見的梯子，僅是在山壁上挖洞，幫助村民攀爬，嚮導桑國安表示，有時村民攀爬時，還要背負沉重的物品，在沒有任何安全措施的情況下，一不小心就可能失足喪命，之後才開鑿較平緩的小路，但爬起來依舊不容易。

村子位處大峽谷內，出入不方便，古時先民為何在此定居？大陸節目《地理·中國》深入了解，查閱相關史料後發現，明末清初時發生亂世，民眾為了躲避戰亂，選擇離鄉背井遷徙外地避難，山西、河南等地的民眾冒險翻過太行山的懸崖，抵達太行山大峽谷後，看到四周陡峭的山壁，認為能成為保護民眾的屏障而定居，且當地植被茂密，也為逃難者提供充足的食物。

不過穽底村與世隔絕百年，想要外出都成了問題，當地經濟狀況並不佳，村民為了解決交通問題、擺脫貧困，在20年前開始修建掛壁公路，自備工具與炸藥，用土法煉鋼的方式開鑿，全長1500多公尺的道路，足足花了15年之久，如今村子不僅能與外界聯繫，也成為旅遊景點，平順境內道路形成交通網絡，使太行山裡的村民都能方便進出。