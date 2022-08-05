大陸北京一處社區的池塘近日發現一條長約50公分的怪魚，擁有像是鱷魚般的滿口尖牙，乍看之下模樣十分駭人，最後經過住戶們合力捕捉，並由專家鑑定，發現怪魚的真實身分竟是有「鱷魚火箭」之稱的鱷雀鱔，屬於兇猛的入侵魚種。

綜合陸媒報導，北京市海淀區的百旺茉莉園社區，近日有住戶表示，景觀池塘內出現一條有著像鱷魚一樣的尖牙怪魚，且身上還有特別硬的鱗片，最後經社區內住戶一起合力撈捕，總算將這條怪魚抓獲，並交給專家鑑定，確認為外來物種「鱷雀鱔」。

鱷雀鱔又有「活化石」、「鱷魚火箭」之稱，是一種大型兇猛的魚類，主要生活在美國、墨西哥寬闊的河流湖泊或沼澤中，最長能到6公尺，對原生魚類會造成極大威脅，因此被禁止在野外河流放生。專家推測，鱷雀鱔之所以會出現在社區池塘，應該是有人偷偷養在家裡觀賞，但本身就是非法飼養，如今又隨意放生，兩者已然觸法。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言砲轟「鱷雀鱔屬於百害而無一利的外來物種，也可以說牠是一種危險等級較高的外來入侵水生生物，而且這種魚還不適宜食用，因為肉質不好，處理起來較麻煩，更關鍵是魚卵還有劇毒」、「太壞了，隨意放生這個，周圍所有魚都會被吃掉，屬於外來物種入侵，必須撈出來」。