清世宗雍正帝有10個兒子，但有些夭折或病逝，最終只剩4個順利長大，但長子成年結婚後，卻因個性不拘謹而被爺爺康熙討厭，也未被父親排入繼位名單，讓他感到不滿，最後甚至支持父親的對立陣營，他也因此被除去宗籍，成為清朝最慘的皇子。

天津歷史老師「正直講史-李正Str」提到，雍正帝胤禛有10個兒子，4個出生沒多久夭折，老大弘暉及老二弘昀10幾歲時病逝，順利長大的只有老三弘時、老四弘曆、老五弘晝及老六弘瞻，而弘瞻在雍正11年才出生，年紀非常小，因此皇太子人選就只剩3人，其中弘時是年紀最大的，但他的母親是漢人李氏，繼位的可能性本身就較低。

康熙五十八年，弘時16歲結婚，新娘是禮部尚書席達爾的女兒，但他結婚後第二年，康熙宣布要加封皇孫們，但老三胤祉及老五胤祺的兒子都封為世子，唯獨忽略弘時，因為在史料幾段文字中可見，康熙和雍正曾評價弘時，年輕時放縱又行事不謹，康熙當時可能已打算將皇位傳給胤禛，但認為弘時有問題，不希望他能繼承皇位。

不過，弘時所犯的具體錯誤，在清朝史書上已找不到記載，而雍正即位後，弘時從皇孫變皇子，地位卻屢遭打擊，他的母親是側福晉李氏，原本在後宮的位置很高，但之後被弘曆的母親鈕祜祿氏追平，雍正元年正月，李氏被封為齊妃，二月鈕祜祿氏被封為熹妃，之後雍正還公開說不立皇太子，對於19歲的弘時來說，無疑父親就是表示不考慮讓他繼位。

另外，在康熙去世一周年的祭典上，雍正沒有到場，反而派13歲的弘曆，也顯示雍正想立弘曆的想法，但此時雍正並未想放棄弘時，還安排知名儒家學者王懋竑當他老師，在雍正二年二月時，王懋竑的母親過世，他申請回家守喪3年，而皇帝則下旨賞銀一百兩，並要他辦完喪事就迅速回京，可見弘時經教育後成果不錯。

但王懋竑卻因悲痛而病倒，因此晚回來半年，這段期間弘時就出現狀況，在康熙去世2周年祭典上，14歲弘曆再次代表皇家，弘時或許也意識到，不管自己有多努力，就是不可能贏弘曆，在雍正坐穩皇位後，他開始掃蕩八爺黨胤禩的勢力，但弘時不僅沒支持父親還挺胤禩，雍正因此與兒子反目成仇，甚至把弘時過繼給對方，當時弘時才22歲，雍正開除八爺的宗籍後，弘時的宗籍也跟著受影響，最終抑鬱寡歡病死。