網路或是實體店販售嬰兒枕，皆號稱可以保護頭型並且防止側翻，但其實國健署過去就曾指出，國內外文獻沒有實證依據，警告1歲以下嬰兒不要使用枕頭，以免嬰兒在臉朝下時翻不回來，增加窒息猝死機率。不過日前大陸湖南就有一名母親帶著寶寶睡覺時，過程中寶寶因為翻身而被枕頭悶住，小手在一陣亂揮掙扎中，一連搧了母親4個巴掌，總算將母親打醒，而被從枕頭下救出。

綜合陸媒報導，湖南省衡陽市一名母親近日帶著寶寶睡覺，不料過程中寶寶因為翻身，而被枕頭悶住口鼻，因而難受的不斷揮動四肢，小手精準的打在母親的臉上，且一連打了4個巴掌，這才將母親打醒，之後被母親重新摟回懷裡，才脫離被枕頭悶住的危險狀態。

雷姓男子透露，妻子隔天醒來發現臉頰有點痛，調閱監視器後才意識到原來寶寶當時被枕頭悶住，自己因為熟睡而不自知，直到寶寶一連打了她4巴掌，她才迷迷糊糊的醒來，並重新將孩子摟在懷中安撫。事後夫妻兩人提到此事，驚覺當晚確實很危險，擔心之餘也覺得有點想笑。

影片曝光後，不少網友都替寶寶捏一把冷汗，紛紛留言直呼「看著太可怕了」、「幸虧寶寶會自救」、「這種枕頭根本就不該放在床頭，不換掉今後還會危害孩子生命」、「媽媽也辛苦，但的確太危險了」。