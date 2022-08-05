台灣年輕人晚婚現象越來越普遍，不婚不生的也大有人在，反觀古代封建社會，男性經常娶13、14歲少女為妻，讓人不解，這個年紀的女性，身體及心理狀態都還沒足夠成熟，為何這麼早就出嫁？背後原因很現實。

根據《網易》報導，相較於現代人越來越晚婚，古代為了逼婚可說是相當不擇手段，《宋書•周朗傳》記載「女子十五不嫁，家人坐之」，意指女子到了15歲之後若還未嫁，不僅名聲不好，甚至還會連累到自己的家族，使家人們連坐受罰。

而古人之所以如此早婚，背後有3大現實考量，首先是「戰爭因素」，眾所皆知，古代帝王為了拓展國家領土，不惜發動戰爭、掠取資源，有些朝代經過戰亂後人口會大量減少，唯有百姓數量越多，才有足夠的兵源，這也是一個國家民族之所以能否復興強盛的依據。因此古代官方才會頒布政令，推動早婚早育。

其次是「醫療水準」，古代醫療技術不發達，百姓的壽命也較短，因此若跟現代人一樣晚婚，生育率勢必下降，甚至導致家族血脈難以延續，於是官方便將13、14歲列為適婚年齡，順利的話婚後能生下4到5個小孩。不過生產期間，受限於醫療水準差，許多女性也可能因為難產身亡，或是產後照顧不周而失去健康、甚至賠上性命。若是女性到了20幾歲還未出嫁，婚後能生產的歲月則勢必大打折扣。

最後則跟「女性地位卑微」有關，古人認為女子無才便是德，也不允許外出拋頭露面，因此難以自力更生，許多父母都會希望女兒早日出嫁，除了能得到男方的聘禮之外，也能減輕家中的經濟負擔。