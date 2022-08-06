大陸一名27歲女子從深圳辭職後回到老家，原本打算自此之後在家過著退休的生活，沒想到才剛回家沒幾天，老爸就受不了了，為了讓女兒重拾對生活的激情，直接霸氣買了一套房子，讓她搬出去，消息一出讓無數網友忌妒又羨慕。

綜合陸媒報導，一名27歲女子透露自己毅然決然從深圳辭職回老家，打算過著每天花費不超過人民幣10元（約新台幣44元）的退休生活，沒想到沒多久，原本叨叨念念希望女兒回家的老爸，看著她整天軟爛度日卻搖頭直呼受不了，為了讓女兒重拾對生活的激情和動力，直接想出一個妙招，那就是幫女兒付頭期款買了一套房子，不過裝修費和房貸則需由女兒自己負擔。

對於老爸的利誘，起初女子並不答應，也不打算離開老家，直到看見新房子的那一刻，態度有了180度大轉變，整個人徹底淪陷，甚至連房子該如何裝潢都想好了，最後在老爸的安排下成功簽訂了購屋合約，並被趕出了家門，就連哥哥也無辜受到牽連，被迫和妹妹一起搬出去。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「像極了我大學室友，畢業後她爸媽嫌她懶，就給她買了一套房子，讓她搬出去了」、「請問有缺乾女兒嗎？」、「這樣的爸爸哪裡找啊」、「羡慕死了！我也想要有這樣的父母」、「年紀輕輕就迷迷糊糊擁有一套房子，真好」。