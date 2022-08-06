G’day @elonmusk, I’m a reporter at @abcnews that’s been covering the discovery of @SpaceX debris in Australia. Just wondering, is anyone from your team coming to collect it?

Here’s a pic of one of the pieces👇 pic.twitter.com/NcJeuigQzx — Adriane Reardon (@adrianereardon) August 3, 2022

宇宙浩瀚無垠，人類從上世紀就積極探索外太空，為了將太空人或是衛星送上天際，克服了各式挑戰，不過澳洲牧場近日卻被有關當局證實，從天而降一件巨型焦黑的「太空垃圾」，且出自於美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的太空任務。

綜合外媒報導，澳洲民眾邁納斯（Mick Miners）近日在自家牧場中發現一件長約3公尺的巨型焦黑殘骸，佇立在空蕩蕩的牧場中，看起來相當突兀，也讓他錯愕不已，直到通報之後，經專家鑑定後才知道這其實是一件「太空垃圾」，讓他慶幸沒有波及到自己家。

報導指出，這件太空垃圾早在上月9日就墜落於地表，上周才在澳洲雪山（Snowy Mountains）附近的新南威爾斯州（New South Wales）小鎮達吉蒂（Dalgety）被人發現。

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq — Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022

天體物理學家塔克（Brad Tucker）獲報後立刻與通報人邁納斯聯繫，並前往牧場一探究竟，當下他看見一個龐然大物就佇立在廣大的牧場，不禁想起科幻電影「2001太空漫遊」中的場景，直言「畫面相當驚人」。

而澳洲太空總署（Australian Space Agency）則在聲明中證實，這件巨型焦黑殘骸來自馬斯克（Elon Musk）的一項太空任務，呼籲當地民眾若有進一步發現，就向太空探索科技公司通報，「本署正與我們的美國對口機構、大英國協（Commonwealth）其他地區機構，以及相關地方當局保持連繫」。

塔克指出，這個殘骸是SpaceX Crew-1任務太空艙的一部分，於2021年返回地球大氣層時遭到拋棄，並憂心表示，雖然大部分太空垃圾都會掉入海中，但隨著世界各地的航太工業持續發展，墜落於地面的太空垃圾數量很可能會日趨增加。