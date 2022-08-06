古代封建社會，皇帝坐擁後宮佳麗三千，雖然這只是虛數，並非真的有達到這樣的數量，不過在這之中，有些女子因為出身低或是顏值不高，可能一輩子都等不到皇帝寵幸；加上清朝皇室規定，一旦女子超過50歲就不被允許侍寢，讓外界不禁好奇，難道之所以立下這樣的規定，只是因為人老珠黃嗎？事實上背後真相很現實。

根據《搜狐網》報導，古代皇帝娶妻有一定的要求和條件，各個朝代都有相應的選妃規定，到了清朝才改成每3年一次的選秀女制度，不過要想通過層層選拔並不容易，除了容貌之外，各自的家族勢力也是考量的要點。最後雀屏中選的女子入宮後則須從基層做起，先是貴人、常在，有機會再成為嬪、妃、貴妃，能夠不斷晉升的女子屈指可數。

其中，皇室更明文規定，年過50歲的女子禁止侍寢，但人老珠黃並非主因，背後其實有3大現實考量。首先是「淘汰機制」，因為每3年就會有新的一批女子入宮，但傳統的選妃制度有著明確的數量規定，那些年紀大、身分地位不高的自然成了首要的淘汰對象。

其次是「避免後宮內鬥、拉攏勢力」，畢竟有些女子的家族勢力不容小覷，她們之所以能夠進宮靠的就是家族力量支撐，自己本身也被當作政治籌碼，甚至有些得寵的女子還能讓整個家族在朝堂之上的地位有所提升。如果不及時進行篩選，這些女子很可能會刻意打壓新晉的競爭者，同時拉攏新人與其他人抗衡，影響後宮穩定。

最後也是最重要的就是跟「生理因素」有關，正常女子年過50歲之後，因為身體機能衰退而無法繼續生兒育女，但皇室十分重視子嗣的傳承，既然沒有了生育能力也就意味著這些女子沒有了利用的價值，更沒必要將她們繼續留在宮中。

事實上，清朝宮廷之中，嬪妃以上級別的人並不多，這些地位高的自然不會淘汰，剩下的若是沒有出色的能力和強大的家族依靠，被取而代之是早晚的事。至於那些被淘汰的女子則大部分會繼續從事宮女的工作，極少數會有機會重回家族，若是懷有龍嗣的話那就另當別論。