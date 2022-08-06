康熙被譽為千古聖君，也是歷史上在位時間最長的皇帝之一，在他傳奇的一生中，最讓人津津樂道的是他靠著一群孩子生擒鰲拜，不過這也讓外界不禁好奇，為何他不用大內高手，難道真的是無人可用嗎？

根據《網易》報導，鰲拜是清初的權臣，前半生為了清朝南征北討，戰績赫赫且功不可沒，不過在順治皇帝駕崩後，雖然他與索尼、蘇克薩哈、遏必隆等人一起輔佐年幼的康熙帝治理天下，但他卻開始結黨營私，先後殺死戶部尚書蘇納海、直隸總督朱昌祚、巡撫王登聯與輔政大臣蘇克薩哈等政敵，引起朝野驚恐。

康熙震怒下，因而上演智擒鰲拜的戲碼，儘管諸其九族，但是念及鰲拜對大清有功，並沒有賜死他，而是革職後拘禁，最終鰲拜死於獄中。不過外界不解，為何康熙擒拿鰲拜時不用大內高手，反而靠著一群孩子建功，難道真的無人可用嗎？其實背後有3大考量。

首先，身為輔政大臣的鰲拜，勢力可說是遍及朝野，手上幾乎掌握了所有的實權，皇宮內的守衛自然也在鰲拜的掌控之中，康熙若隨意調動宮中的大內高手，鰲拜肯定有所察覺，一旦打草驚蛇，以康熙當年的勢力恐怕再無機會除掉鰲拜。而選擇一群孩子作為計畫的主力，依照鰲拜目中無人的個性一定不會將這些孩子放在眼裡，只會認為是康熙愛玩而已，絕對想不到康熙會拿孩子對付他，自然當康熙召他進宮時就不會起疑心。

其次，大內高手雖然武功高強，但是康熙不敢保證這些人是否會效忠於他，畢竟鰲拜的勢力權傾朝野，而康熙只是傀儡皇帝，那些大內高手到底會效忠於誰，康熙也沒把握。不過這群康熙精挑細選的孩子就不一樣了，正所謂初生之犢不怕虎，只要康熙施加一點恩惠，他們就會忠心耿耿，並且趁著鰲拜猝不及防之際將其生擒。

除了拿來對付鰲拜之外，最重要的是康熙需要一些完全忠於自己的親信，若他想要握有實權，除了將這些孩子作為親信培養，還能將他們的家族拉到自己的陣營之中，畢竟此時他們和康熙已是一榮俱榮，一損俱損。如果康熙的計劃失敗，那麼這些孩子和他們的家族勢必會遭到毀滅性打擊，所以他們一定會盡全力讓康熙的計劃成功。