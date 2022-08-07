許多人因為預算考量會買二手車代步，不過美國卻有一名瘋狂女子花了6000美金買下一輛曾載過3300具遺體的二手靈車，並盤點3大好處，包括價格便宜、安全性高、收納空間超大，讓不少網友聽完後心動不已。

23歲女子海莉（Hailey Rose）近日在抖音（TikTok）透露，在之前的一次車禍中，把原本的車子給撞毀了，需要找一輛新的代步車，幾經考量後決定向殯葬業者買下開價6000美金（約新台幣18萬元）、退役5個月的靈車，即便業者表示這輛靈車曾經載過3300具遺體，她也不在乎。

海莉指出，除了價格優勢，靈車安全性極高，因為沒有人想撞上一輛靈車，所以就算開在旁邊，都會很小心；此外，就算在治安欠佳、經常發生破窗劫車案的地區，搶匪也不敢將歪腦筋動到靈車上，除了迷信還有就是太醒目了，很快就會被抓到。

再者，靈車的收納空間相當大，採購時很方便，從來都不擔心載不下，很適合大家庭或是經常舉辦大型派對的人。海莉接著提到，靈車的後車廂十分寬敞，能夠容納一張標準尺寸的床墊，對於經常搬家或是在外奔波，需要臨時過夜、小睡片刻的人很方便；如果飼養寵物，即便需要踏上長途旅程，也有很大的活動空間。

許多網友聽了海莉的分享後對於靈車十分心動，紛紛留言回應「對需要在車上生活的人來說，超完美」、「我已經上網搜尋哪邊有出售二手靈車了」，但也有人認為靈車巨大的車身，很難找到適合的停車位，還是要三思。