印度一名男子近日被蛇咬身亡，他的弟弟前去參加喪禮，未料回到家睡覺時，竟也同樣遭到蛇吻，最終不幸死亡。世界衛生組織表示，全世界每年約有8.1萬到13.8萬的人死於蛇咬傷，但其中一半死者都是來自於印度。

根據《獨立報》報導，22歲男子戈文德（Govind Mishra）近日來到比哈爾邦，參加哥哥阿文德（Arvind Mishra）的喪禮，據當地警方指出，現年38歲的阿文德死於被蛇咬傷。然而離奇的是，當戈文德參加完喪禮返家後，在睡覺時竟也被蛇咬，最終不幸身亡。

除此之外，和戈文德住在同一棟房子裡的22歲親戚潘迪（Chandrashekar Pandey），也在同一晚遭遇蛇吻，不過他被及時送往醫院救治，雖然目前沒有生命危險，但情況仍十分危急。當地官員在事後拜訪死者家屬，保證將會對戈文德的後事給予幫助，有人也呼籲當地政府應該積極採取措施，防止類似事件再發生。

據世界衛生組織的數據顯示，每年約有8.1萬到13.8萬人死於蛇咬傷，但有超過一半的死者皆來自印度，世界衛生組織也指出，仍有許多蛇咬傷的病例並未被記錄在數據內，因為當地一部分人會尋求民間療法，而非正規的醫療管道；另外在印度約90%的蛇咬傷，都是由青環蛇（Common Krait）、印度眼鏡蛇（Indian Cobra）、山蝰（Russell’s Viper）、鋸鱗蝰（Saw-Scaled Vipers），這4大蛇類所造成。