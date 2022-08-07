英國一名23歲男子患有罕見疾病，能夠在看到文字的同時嚐到、聞到或是感覺到這些文字所帶來的感受，因此每當他認識新朋友時，經常會因為對方的名字而有特殊感覺，像是名字是柯斯蒂（Kirsty）的話，會感受到微微的尿液味。

綜合外媒報導，23歲的格雷（Henry Gray）在2009年時罹患了一種名為「詞彙-味道聯覺」（Lexical-gustatory synesthesia）的神經系統疾病，能將本來毫無相關的字詞與味覺連結或是融合在一起。格雷表示，大部分的文字只會讓他感覺到雜音，但有些名字卻會帶給他意想不到的味道，讓他很難跟這些人做朋友。

格雷表示，因為職業的關係，每當檢查顧客身分證的時候都會產生強烈感受，他原以為大家跟他一樣，後來才發現自己異於常人。他也分享一些自己喜歡的名字，例如弗朗西斯卡（Francesca）像是巧克力卡布奇諾、愛麗絲（Alice）像蘋果片、米契爾（Mitchell）像起司貝殼義大利麵、奧斯卡（Oscar）像柑橘橙汁。

但最讓他退避三舍的名字則是克斯蒂（Kirsty），因為有微弱的尿味，「我不確定我是不是可以跟克斯蒂成為朋友或約會」；至於阿拉貝拉（Arabella）就像臭襪子、瑪麗（Mary）像一堆沒洗的粉紅色床單、哈里遜（Harrison）則像身上抓不到的癢處。

除此之外，也有一些名人讓他有特殊感覺，例如英國看守首相強森（Boris Johnson）像是被用腳踩扁的硬殼甲蟲、美國前總統川普（Donald Trump）是被壓扁的橡皮鴨、好萊塢女星卡麥蓉狄亞茲（Cameron Diaz）是一顆慢慢旋轉且閃閃發光的迪斯可球，至於珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）則像鞋子裡的味道。