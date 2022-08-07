皇帝雖然坐擁天下、享受榮華富貴，卻必須面對一般百姓難以體會的壓力，一個不小心就可能江山不保，在歷史上也有許多在位時間極短的皇帝，像是秦王子嬰，從登基到駕崩只有29天，西漢廢帝劉賀更是只做了27天皇帝，而在位時間最短的非金末帝莫屬，坐上龍椅不到半天就戰死沙場。

綜合陸媒報導，金末帝完顏承麟最初是金國將領，驍勇善戰、盡忠職守，深受金哀宗器重，這時的金國在哀宗的帶領之下，做出不少改革，然而好景不常，蒙古勢力越來越強大，在正大四年（1227年）滅了西夏後就開始全力伐金。

在天興元年（1232年）的三峰山之戰中，金軍多位主力戰死沙場，金國逐漸走向滅亡，哀宗驚覺大事不妙，從汴京出逃，一路上有不少文武官員為了保命而逃跑，但完顏承麟始終不離不棄、以身護主，將哀宗送到歸德及蔡州。

天興三年（1234年），蒙軍在南宋軍的支援下包圍蔡州，哀宗明白亡國之日即將到來，因為不願成為「亡國之君」，決定禪位給完顏承麟，一開始完顏承麟還執意拒絕，但哀宗不斷苦苦哀求「朕所以付卿者，豈得己哉；以朕肌肥，不便鞍馬。城陷之後，馳突必難。顧卿平昔以疾聞，且有將略可稱。萬一得免，使祚胤不絕，此朕之志也」，並將突圍延續國祚的希望交託給完顏承麟，他才總算答應。

然而傳位大典才開始不久，蒙宋聯軍就已經攻入城內，哀宗聽聞消息立刻逃往幽蘭軒輕生，完顏承麟得知哀宗死訊後悲慟不已，而他也不幸在同一天戰死沙場，金國就此滅亡。據史學家推測，完顏承麟登基不到半天，甚至可能不到3個時辰就陣亡，是東亞歷史中在位時間最短的皇帝。