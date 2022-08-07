緣分真的很奇妙！厄瓜多一名人妻日前翻看丈夫小時候的相簿時，意外在對方15歲的照片中看見自己的身影，2人當時互不相識，都只是和家人一起參加慶典，奇妙的巧合不但讓人妻驚訝不已，連網友都感到十分神奇，直呼他們根本就是「命中注定」。

根據《紐約郵報》報導，26歲愛麗絲梅莉娜（Ailiz Melina Zambrano Pinargote）日前和婆婆一起翻看丈夫15歲時的照片，只見他當時正在參加當地一場節慶活動，穿著卡其色上衣、牛仔褲，一臉帥氣地轉頭看向鏡頭。但讓愛麗絲梅莉娜驚訝的是，她竟在背景發現11歲的自己，當時她身穿亮黃色上衣搭配牛仔褲，還目不轉睛地盯著自己未來的丈夫。

這個巧合讓愛麗絲梅莉娜感到驚訝不已，她受訪時表示「簡直不敢相信！當下我感受到幸福、驚嚇、開心等多種情緒，更讓人難以置信的是，攝影師居然在我盯著他（丈夫）的瞬間把他叫住、拍下照片」，她也透露自己對這張照片完全沒有印象，只記得每年都會和媽媽一起去參加慶典，「我不認識他，也沒有印象見過他」。

事後愛麗絲梅莉娜將這個神奇的巧合分享到TikTok，影片一曝光就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破900萬，大家紛紛留言，「我以前讀到過，在遇見命中注定的那個人以前，雙方會在很多地方發生巧合，卻不相識」、「多美好的巧合！」、「命運讓你們2個走到一起」、「任何事情會發生都是有原因的」。