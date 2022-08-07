印度近日發生一起恐怖意外，一輛載貨火車在行駛中翻覆，吸引附近民眾前來湊熱鬧，其中2名年輕男子爬到車廂頂端自拍留念，未料不慎誤觸高壓電，下秒就起火燃燒，一旁民眾見狀都嚇得急忙逃離，最終其中一人當場燒焦斃命，另一人則被送醫搶救。

火車翻覆後吸引上百人到現場湊熱鬧。(影片來源/YouTube/Zee Bihar Jharkhand)

根據《india.com》報導，該起意外發生在比哈爾邦，本月3日一輛載貨火車在伊斯拉姆布爾站和希爾薩站間脫軌，所幸火車上並無乘客，因此無人傷亡，但載滿砂石的8節車廂翻覆在軌道上，導致鐵路受阻、交通中斷，當局立刻派出起重機和事故救援列車，前往現場排除交通事故。

然而火車脫軌的消息在當地傳開後，上百名民眾跑來現場湊熱鬧，大部分人還爬上翻覆的車廂拍照留念，儼然把該處當成觀光景點，其中站在最高處的2名年輕人，在舉起手機準備自拍之時，不小心觸碰到高壓電，整個人瞬間燒成一團火球，而周圍的民眾見狀嚇一大跳，全都驚慌失措地逃離現場。最終自拍男子蘇拉傑（Suraj Kumar）當場燒焦斃命，身旁的朋友則被送醫急救。

2018年在安德拉邦海德拉巴也有一名男子為了和火車自拍受重傷，事發當時男子站在鐵軌旁，和正在靠近的火車合影，一旁的友人見火車逐漸逼近，出聲警告要他後退一點，但男子仍不聽勸告，最終遭火車撞飛、受到重傷，所幸送醫搶救後已經無生命危險。