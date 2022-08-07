古代封建社會，帝王為了拓展領土，不惜發動戰爭，然而除了戰術之外，人數多寡可說是左右勝敗的關鍵。《孫子兵法》就曾提到「知己知彼，百戰不殆」，行軍打仗最重要的是掌握雙方實力，這樣才能做出正確的決策。

根據《搜狐網》報導，古人主要靠著4種方式估算敵軍人數。首先是看灶坑的痕跡和腳印，行軍打仗最重要的就是吃飯，這樣士兵們才有力氣和敵軍分出輸贏，而古代都是一個灶分為一個小隊，因此只要觀察敵軍灶坑的數量，就可以大致估算出人數；同理可證，馬蹄印和士兵腳印也能一窺一二。

其次是觀察軍隊行進時揚起的煙塵，眾所皆知，行軍士兵越多，揚起的煙塵就越大；反之煙塵較小。有經驗的將領可以憑此估算出敵軍人數，張飛就曾故意命令將士們在馬尾巴上綁樹枝，故意拖出巨大的煙塵來故佈疑陣，果然因此嚇退敵軍。

第三是看軍旗和鼓手的數量，旗語和鼓語是古代軍隊中重要的指揮信號，為了有效指揮大軍，必須在相應的地方安置一定數量的旗手和鼓手，所以根據兩者的數量就能大致推測出整個軍隊的人數。

第四是看糧草補給，正所謂兵馬未動，糧草先行，一般軍隊打仗都會帶上1、2個月的糧草，所以透過觀察敵人的糧草數量，也能估算敵軍人數的上限。

不過即便掌握這4種推算敵軍數量的方法，也只是參考而已，畢竟對方也深諳此道，很可能會故佈疑陣，把敵人耍得團團轉。