外出旅遊很多人都會在景點拍照留念。印度一名男子日前和朋友外出旅遊，抵達一處瀑布時，男子一時興起想和瀑布合照，於是冒險站上濕滑的岩石，結果不慎失足踩空，從高處墜落到湍急的河流中消失無蹤，至今已經幾天過去，仍未找到他的身影。

警消接獲通報後立刻到現場搜救，但至今仍未找到潘迪安的身影。(影片來源/YouTube/TV5 News)

根據《今日印度》報導，這起事件發生在本月3日，28歲男子潘迪安（Ajay Pandian）和朋友一起到泰米爾納德邦的普拉維利瀑布遊玩，抵達目的地後，潘迪安一時興起想和瀑布合照，他先以坐姿緩緩滑下岩壁，接著轉過身擺POSE讓朋友拍照，還要求朋友要將瀑布的深度一起拍進照片中。

隨後潘迪安張開雙手面向瀑布，似乎在用全身感受大自然，未料下一秒他就不小心踩空，整個人失去平衡往下滑，儘管他試圖掙扎、用手抓住岩石，但3、4秒後還是墜落約300公尺，掉進湍急的河流中消失無蹤，朋友見狀嚇壞了，急忙報警求助，警消和林業部門接獲通報後，立刻趕往現場搜救，但因為降雨影響能見度，至今仍沒有找到潘迪安。

據《The Kashmir Monitor》指出，普拉維利瀑布被當地人認為是最危險的景點，過去至少有5人墜入瀑布而喪命，再加上該地區在事發前幾天大雨不斷，導致路面、岩石更加濕滑，河水也更凶猛湍急。