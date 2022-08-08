比利時首都布魯塞爾（Brussels）一間警局近日發生一起詭異的「密室逃脫」事件，一名男子遭到警方逮捕後被鎖在拘留室內，沒想到他竟趁警察不注意，強拆了馬桶，並從洞口成功逃離，讓警方錯愕不已。

綜合外媒報導，該起事件發生於布魯塞爾的莫倫貝克區（Molenbeek）一間警局，一名25歲男子有毒品及襲擊執法人員等前科，此次因為違反假釋條款，1日被捕後關押在拘留室等待轉移，沒想到他卻趁警方不注意時，將警局內的馬桶拆掉後逃跑。

檢察官辦公室發言人湯姆（Tom Janssens）表示，該名逃犯趁著警局監視器故障，先是拆掉拘留室內的馬桶，接著從一個直徑約A4紙張大小的洞口鑽出至地下通道，最後再沿著通道找到連接街道的鐵窗後成功逃脫。

當警方發現不對勁時，只看見被強拆下來的馬桶，而逃犯已經不知所蹤。至於逃犯拆馬桶時有無聲音，以及為何沒人察覺，警方全避而不談，只表示該名男子可以經由一個A4紙張大小的洞口逃脫，讓他們十分震驚，目前正全力緝捕當中。