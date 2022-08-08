在外人眼中，生長在帝王家的清朝公主是前世修來的福氣，一生享盡榮華富貴，但其實背後辛酸很少有人能體會。尤其是大清史上共有82位公主，但有將近三分之二的公主卻終生沒有生育，其中很大一部份是因為早夭去世，例如順治皇帝6個女兒就有5個早夭，康熙帝雖然有20多個女兒，但長大成人的不超過10個。

根據《搜狐網》報導，古代重男輕女，即便是大清皇帝的女兒也不例外，很難得到特殊照顧，加上後宮嬪妃為了爭寵，無所不用其極，公主在深宮中不僅沒有優勢，還要面對鬥爭，好不容易長到十幾歲，卻又得淪為政治聯姻或是塞外和親的犧牲品。

而清朝公主婚後之所以很難生育，背後有兩大主因，首先跟過度壓抑的生長環境有關，由於清朝風氣保守，對公主的限制頗多，加上年紀輕輕就要進行政治聯姻，許多公主出嫁年齡都不超過18歲，所嫁的丈夫往往比自己大十幾歲，甚至幾十歲都有，痛苦可想而知；尤其是小小年紀就遠嫁塞外，攏絡邊境勢力，能活下來更是不容易。

其次是長期分居，即便公主有幸嫁給了如意郎君，但因為身分尊貴，不能和丈夫一起住，且沒有公主的召見，丈夫是不能夠進入內院和她共度良宵的。加上公主的日常起居是由公主奶娘看管，導致公主在召喚丈夫這件事上很難有主動權，駙馬爺甚至必須花重金賄賂，才有機會見上公主一面。如果次數多了，公主還可能遭到奶娘譏笑嘲諷不知羞恥。

基於上述原因，加上當時平均壽命短，許多公主很難過上正常的夫妻生活，更別說是留下子嗣，甚至有些公主直到去世入殮都還是處女之身。