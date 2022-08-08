英國一名游泳選手在紐西蘭海域游泳時，意外遭一隻鯊魚盯上，不斷潛伏、跟隨在他的身後，幸好當時有一群海豚經過，見他有危險，立刻游過來築起「保護牆」，一路護送他、抵擋鯊魚的攻擊，讓他忍不住直呼「這些海豚是英雄」。

(影片來源/YouTube/Adam Ocean Walker)

根據《太陽報》報導，英國游泳選手沃克（Adam Walker）在2014年到紐西蘭，挑戰全長16英里（約25.7公里）、橫越庫克海峽的長泳紀錄，事前有朋友告訴他，這片海域沒有鯊魚，不需要太過擔心，然而當他下水游泳時，卻發現一隻長約6英尺（約1.8公尺）的鯊魚，潛伏在他下方的水域中，且不斷尾隨他。

沃克透露當下正在和猛烈的海浪對抗，就像是「在洗衣機裡游泳」，沒想到還要一邊小心鯊魚的攻擊，但令人意外的是，下一秒一群海豚突然出現，並圍繞在他身邊，讓沃克感到不可置信，他相信這群海豚注意到底下那隻不懷好意的鯊魚，才會選擇挺身而出保護他的安全，「我想牠們是在保護我，指引我回家」。

事後沃克興奮表示，「我和海豚一起游泳超過1個小時，夢想成真了…沒有比這次在開放水域游泳更美好的經驗了」，更直言這次的回憶他將永生難忘。

報導中指出，海豚經常成為鯊魚的攻擊目標，並透過相互依賴以求安全，成群結隊地發起攻擊，衝撞鯊魚的下腹部或鰓；鯨魚與海豚保護組織（WDC）也介紹，「海豚對抗鯊魚的主要優勢在於數量上，牠們會聚集在一起，以追逐和衝撞的方式保護彼此不受鯊魚攻擊」。