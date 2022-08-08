日本經常出現許多奇妙的產品，近日一名日本網友在鹿兒島的便利商店，發現一款火山灰罐頭，好奇的他立刻買一罐回家開箱，未料竟真的火山灰大噴發，搞得家裡到處都是灰，讓他忍不住崩潰勸世，「千萬不要打開！」

日本網友「@mo69tsun」近日在鹿兒島機場的便利商店，發現一款名為「灰！請打開！！（ハイ！どうぞ！！）」的罐頭，是「大正大噴發（櫻島火山爆發）」100周年紀念品，標榜著可以享受火山灰從天而降的感受，且罐頭上的文案都相當活潑有趣，像是內容物為「櫻島火山灰，垂水市民的苦惱」，內容量則是「令人無法感激的、從天而降的恩惠100c.c.」，使用期限為「放到你沒興趣為止」。

看到如此新奇的商品，讓推主感到十分好奇，於是興沖沖地買了一罐回家，未料打開罐頭後真的噴出大量灰燼，搞得家裡一團亂，過一段時間後，火山灰雖然落在家具和地板上，但只要擦拭又會揚起，還會刮傷家具表面，甚至連吸塵器都吸不起來，讓推主頭痛不已，崩潰地在推特發文勸世，「不要打開它！真的不要打開它！」。

許多網友看到推文都忍不住大笑，紛紛留言，「月底吃土的好選擇，送禮自用兩相宜」、「真土產，千萬不能打開」、「讓大家一起感受被火山灰覆蓋的痛苦」、「這個適合送給仇家」、「富士山的空氣罐頭好多了」。據了解這個火山灰罐頭於2013年首次推出，當時正值「大正大噴發」100周年，一上市就引發熱烈討論。