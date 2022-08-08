美國德州胡德堡軍事基地（Fort Hood）去年6月爆發一起集體盜賣軍品案件，其中一名30歲女兵史密斯（Jessica Elaintrell Smith）與同袍聯手竊取價值高達210萬美元（約新台幣6300萬元）的軍備，並且直接上拍賣網站販售，最終東窗事發，被判處18個月徒刑。

綜合外媒報導，胡德堡軍事基地去年6月清點庫存時發現，有高達137件價值210萬美元（約新台幣6300萬元）的軍備不翼而飛，氣得高層下令徹查基地的不法事端。當局調查後發現，3名看管軍庫的基層老兵同謀竊取高價軍品，並在史密斯家中搜出123萬美元（約新台幣3718萬元），以及各種尚未被賣出的贓物。

史密斯今年4月坦承利用職務之便，與男友尼可斯（Nathan Nichols）、同袍布朗（Brandon Dominic Brown）一起合作，從軍庫中偷走不少昂貴的軍備，包括通訊裝備、夜視鏡等軍用無線電器材，甚至還依據客戶的「訂單需求」到軍庫挑貨，最後再將器材偷偷運出營區交給買家，或是透過拍賣網站賣出，行徑相當大膽。

本月2日，法院判決結果出爐，史密斯遭判18個月有期徒刑，並沒收犯罪所得；至於她的男友尼可斯和同袍布朗，則另行宣判刑期。