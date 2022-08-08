經常看清宮劇的人，應該對於大清軍服不陌生，只是外界不解，為何同樣都是士兵，卻有「兵」、「勇」、「卒」等不一樣的標記？事實上背後大有學問。

根據《搜狐網》報導，在滿清王朝入關前，清軍是由八旗兵所組成，然而當滿清入主中原之後，原本的八旗兵數量不夠用，統治者為了彌補不足，就建立了由漢人組成的武裝力量，並以綠旗為標誌，因此稱為「綠營兵」。雖然八旗兵與綠營兵都是清朝的正規軍，但是兩者還是有區別，前者地位較高，掌管京師安全，是國家的精銳部隊；綠營兵則遍布全國各地，數量是八旗兵的數十倍。

不過後來八旗兵自視甚高，平時養尊處優、疏於訓練，加上軍紀渙散，戰鬥力大幅下滑，直到乾隆年間，八旗兵可說毫無用武之地。如此一來，單靠綠營兵也無法保衛如此龐大的疆土，為了解決這一問題，朝廷便允許地方政府招募鄉勇，算是臨時性的武裝力量，他們沒有精良的裝備，也沒有受過專門的訓練，平時與老百姓沒有區別，一旦出現突發狀況才會動用到他們。

由於鄉勇不是屬於朝廷的正規軍編制，為了有所區分，就在他們的胸前或是背後印上「勇」字；而印有「兵」字的則為朝廷正規軍。兩者雖然只有一字之差，但是地位有如天壤之別，鄉勇不僅待遇差，打仗時還要衝在最前面當炮灰；而正規軍待遇好、糧餉多，卻好吃懶做，戰鬥力不堪一擊。

直到晚清時期，曾國藩操練鄉勇，打敗了太平天國，朝廷才對鄉勇刮目相看，將其改叫「練勇」（即湘軍），接著定兵制、發糧餉，稱為勇營。此後「勇」幾乎取代了「兵」，成為國家的正規軍主力，只可惜滿清王朝已經日落西山，毫無挽回的餘地了。

另外還有一種士兵，胸前寫著大大的「卒」，這類人雖說是步兵，但其實只是基層的執法者，有些是獄卒，也有人是維護當地治安，雖說同樣在體制內，但是他們的地位更低。直到袁世凱引進日本的警察制度後，才慢慢被取代。