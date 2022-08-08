在一般人的印象中，無尾熊總是懶洋洋地抱著樹幹休息，模樣溫和可愛，但其實牠們也存在極具反差的一面。澳洲一名網友在路邊看見一隻無尾熊，牠的面前有一名女子正彎下腰想要親近，沒想到下秒無尾熊卻突然暴走，讓女子嚇到摔跤，在地上跌得四腳朝天，影片曝光讓網友都笑翻了。

澳洲網友「@jayshel23」在TikTok分享影片，當時他開車在馬路上等紅燈，碰巧看到一旁的機車道上有一隻無尾熊，一名女子站在牠前方，彎下腰想要和無尾熊親近，對話一會兒後，就湊上前想要給牠一個擁抱，未料此舉似乎惹怒無尾熊，牠瞬間暴走猛撲，女子見狀嚇一大跳、不斷往後退，過程中卻重心不穩跌坐在地，最後摔得四腳朝天，而無尾熊則繼續撲向她。

短短16秒的影片曝光後，立刻吸引超過190萬次觀看，網友們紛紛笑說，「她可能不會說無尾熊語」、「這肯定是外國人」、「當美國人來到澳洲時」、「為什麼人總會在最糟糕的情況下跌倒」、「雖然很抱歉，但我真的忍不住笑出來了」、「好想知道之後發生什麼事了」。

另外也有不少澳洲網友表示，當地人都知道不要隨便靠近野生無尾熊或袋鼠，因為這些動物雖然長得可愛，但還是擁有野性，而且如果牠們感受到威脅或危險，就會變得非常有攻擊性，因此和野生動物接觸時一定要很小心。