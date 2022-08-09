印尼一名女子今年春天在一場相親中，認識一名擁有博士學歷的男子，才第一次見面對方就積極求婚，2人也在不久後舉辦婚禮，未料婚後8天對方就反悔、閃電離婚，讓女子十分傻眼。

根據《Coconuts》報導，印尼女網友魯法達（Eka S Rufaidah）在社交平台上分享親身經歷，她以「Taaruf」的方式認識丈夫，也就是雙方事先沒有接觸，僅透過穆斯林神職人員兼媒人的幫助交換個人資訊，並在今年2月26日收到對方寄來的簡歷，約定好隔天見面。

這名男子今年39歲，擁有博士學位，目前在雅加達一間大學擔任講師。第一次見面時，魯法達請一名女性友人陪同出席，但讓她驚訝的是，對方竟帶來他的父母和兄弟姊妹，並大陣仗地和她求婚，男方父母也希望2人能盡快辦結婚手續。

經過討論後，魯法達決定相信命運的安排，在3月6日和男子登記結婚，13日在女方家舉行結婚儀式，並計畫在20日於男方居住的城市舉行婚宴，所有的經費都是由男方家負擔。然而就在結婚儀式舉行完的隔天（14日），男子就突然提出要和她離婚。

魯法達受訪時表示，她在結婚後才知道丈夫其實患有強迫症，在為期8天的婚姻中，魯法達在做飯時，不小心把米飯沾到衣服上，丈夫看到後竟瞬間被激怒，「他不穩定的情緒讓我感到害怕」；此外丈夫還嫌棄她洗米煮飯的方式，甚至命令她倒掉重煮；某次魯法達因為胃痙攣休息，還被丈夫怒斥是「不聽話的妻子」。

所幸在離婚後，家人和朋友都不斷鼓勵、支持她，才讓她慢慢走出陰影，而她之所以把自己的經歷分享出來，就是希望其他女性能從中學習，「我希望其他女性不會有和我一樣的命運，也希望這段經歷能提醒許多男性要尊重女性，婚姻並不是件能掉以輕心的事情」。