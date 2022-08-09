許多亞洲家長認為，孩子需要提早學習，才能贏在起跑點上，但也有少部分人抱持「讀萬卷書，不如行萬里路」的想法。大陸一對夫妻在2014年，帶著3歲兒子邊玩邊學習，走遍世界花了90萬人民幣（約新台幣400萬），當時遭人質疑學習效果，如今事隔8年，夫妻倆將旅行過程拍成紀錄片，指孩子歷經過旅行後更有求學慾。

徐承華與妻子帶著3歲兒子四處旅遊，並將過程拍攝成紀錄片。(影片來源/YouTube頻道/一條Yit)

YouTube頻道《一條Yit》近日訪問紀錄片導演徐承華，提到他與妻子都出生於普通家庭，他的主要收入來源是拍片、寫書，妻子則是一名工程師，兩人存了一筆錢後，在2014年帶3歲兒子辛巴，騎三輪摩托車途經12個國家，最終抵達北極看北極熊，辛巴5歲時突然說想看企鵝，一家人又花了146天的時間到南極，旅費一共花了90萬人民幣（約新台幣400萬），戶頭積蓄僅剩30萬人民幣（約新台幣133萬）。

徐承華提到，他們之後搬到杭州千島湖居住，因為當地有湖有山，風景很美，生活雖然不算富裕，但降低物慾後，還是能負擔日常開銷，辛巴在旅行過程中邊玩邊學，去北極時說英語，到南美洲時說西班牙語，適應力可說是非常強，回到大陸後，辛巴沒讀過幼稚園，所以上小學一年級時根本不會漢字，學起來也比較吃力，一開始的成績在班上排名倒數，不過沒多久他的成績就追上其他同學。

直到辛巴8歲時，他又想去看聖母峰，當時他正在讀小學三年級，徐承華認為這是一個學習機會，因此決定完成這項挑戰，但當時他的小女兒出生不久，這次就變成徐承華和辛巴的父子旅行，第一站先到雲南香格里拉，攀爬5396公尺的哈巴雪山，對於一個8歲孩子來說並不容易，辛巴一度想放棄，但最終還是靠著毅力攻頂。

父子倆除了爬山外，在河流探險家的帶領下於黃河划船，期間辛巴不慎翻船，過程相當驚險，但他並未因此變得膽小，事後還向父親說，「我覺得勇敢不是不害怕，而是害怕之後還會堅持去做」，讓徐承華聽了非常感動，更提到他們認為學習和玩一樣重要，成績保持中等即可，現在孩子年紀還小，比較希望孩子能保持好奇心。

徐承華進一步說，「我看到許多孩子在小學的階段，學習熱情已經被消耗光了。光是成績單作為標準，有什麼用？我認為學習無處不在。」認為自己的育兒方式並非最佳標準，但孩子在旅行過程中，看到許多新奇的事物，確實能激起學習的慾望與好奇心，而他將旅行過程拍攝成紀錄片，也希望以此告訴國外民眾，其實亞洲人的教育並非只有死讀書。