澳洲幾名野生巡林員近日騎四輪摩托車，到昆士蘭州一處叢林巡視，不小心惹怒擁有「地表最危險鳥類」之稱的鶴鴕，鶴鴕認為受到威脅，開始追逐四輪摩托車，巡林員嚇得趕緊開車逃離，鶴鴕追了好長一段距離才放棄，由於鶴鴕體型很大，擁有匕首般的利爪，若被鶴鴕逮到後果不堪設想，他們稱過程像是在被恐龍追。

綜合外媒報導，巡林員威爾森（Cameron Wilson）日前到昆士蘭州約克角半島（Northern Cape York Peninsula）巡視，抵達叢林後，他馬上就發現鶴鴕的身影，待在原地一動也不動，威爾森的摩托車先是撞到路堤，他停下來與鶴鴕對視約8分鐘，直到夥伴恩諾（Clayton Enoch）騎車跟了上來，鶴鴕似乎認為地盤被侵犯而展開追逐。

鶴鴕又稱「食火雞」。(示意圖/達志影像)

鶴鴕開啟自我保衛機制，緊追在巡林員的車後，威爾森表示，鶴鴕身型很大，奔跑速度快，過程宛如是在「侏羅紀公園」被迅猛龍追逐，所幸之後出現另一台6人座的巡視車，鶴鴕的注意力才被轉移，威爾森他們才得以逃過一劫。

鶴鴕又稱「食火雞」，是一種不會飛的大型鳥類，高約180公分，擁有匕首般的爪子，可以撕扯肉類，平時喜歡獨居，生性沉默害羞，而且警戒性高，受到驚嚇時，能以高達50公里時速在叢林裡竄逃，另一方面牠們也有領域性，會用粗壯的腿及利爪攻擊入侵者，因此常被冠上「世界上最危險的鳥類」的稱號。