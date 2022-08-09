常看古裝劇就會發現，皇帝和後宮嬪妃身邊總有太監跟隨，但這些男子到底是如何入宮、閹割成為太監的呢？北京故宮導覽員表示，明清時期招募太監主要有3種方法，包含民間徵召、戰俘和外國進貢，因此當時宮廷內也有部分外國人太監，大多都來自高麗和安南。

北京故宮導覽員房博指出，明清時期招募太監最主要有3種方式，第一種就是民間徵召，有些老太監回鄉的時候，就會招家鄉子弟，別人看同鄉在宮裡混得好，進去了也能有個照料，自然就會被吸引入宮，因此在清代有某些地區的太監特別多，包含直隸區域的河間、大城、靜海等地，像晚清著名太監李連英就是大城人，張蘭德（小德張）則是靜海人。

除此之外，清朝乾隆編纂的《國朝宮史》中詳細記載，宮中太監規定要有3300人，但人數經常不足，因此朝廷相關單位會委託民間的職業介紹所「牙行」，專門介紹男子入宮當太監。

第二種則是戰爭中的戰俘，像是明朝著名宦官鄭和，其實他原姓馬，10歲時父親遇害，他被明軍副統帥藍玉掠走，到達首都南京後接受宮刑，被分配成為宦官；還有一些罪犯被抄家，家族部分人入宮為奴，其中男性就要接受宮刑，最後成為太監。

第三種則是外國進貢，因此在明清2朝都有外國人太監，他們大多來自高麗（現韓國）和安南（現越南），像明朝司禮監太監金英就是安南人，他一生經歷了4朝，包含太宗、仁宗、宣宗、英宗。

而元朝也有從高麗進貢來的太監，也是中國歷史上第一個外國人太監，名叫朴不花，7歲就被送到元朝宮廷內，和同樣來自高麗的宮女奇氏是好朋友，後來奇氏成為著名的「奇皇后」，朴不花也憑藉與皇后的交情，官途順暢無阻，甚至開始干政，最終落得被殺死的下場。