印尼近日又發生鱷魚攻擊人的事件，一名15歲少年和同學到湖邊釣魚，未料竟成為鱷魚的獵物，牠突然衝破水面，將少年拖入水中，事後搜救人員雖然想打撈遺體，附近卻一直有鱷魚徘徊，3天後才終於把遺體拉上岸，他的雙臂已經被徹底扯下，頭部也幾乎被咬斷。

鱷魚不斷徘徊在少年的遺體旁，導致搜救隊一直無法展開打撈行動。(影片來源/YouTube/Jejakpopuler TV)

根據《Metro》報導，這起事件發生在德那第市（Ternate）托利雷湖（Tolire）附近，本月2日15歲少年伊達姆（Farjan Idham）和同學到湖邊釣魚，當時他正坐在湖畔的一根原木上休息，突然有一隻鱷魚衝破水面撲向他，伊達姆還沒反應過來就被狠咬、拖入水中，5名同學雖然試圖救他，但都被鱷魚用尾巴攻擊，只好害怕地跑回村裡報案。

警方接獲報案後，立刻組成搜救隊到現場救援，搜救行動負責人拉赫曼（Fathur Rahman）表示，雖然有居民看到受害者的遺體漂浮在湖中央，但礙於鱷魚一直在附近徘徊，而遲遲無法展開打撈行動，最後好不容易才將少年的遺體拉回岸上，但他的雙臂已經被徹底扯下，頭部也幾乎被咬斷，目前已經把遺體交給少年的家屬，該湖也暫時關閉。

最近印尼鱷魚攻擊人的事件頻傳，上月19日一名男子到河邊捕蝦時，也遭鱷魚攻擊死亡，事件曝光引發當地民眾恐慌，警方和居民聯手想捕捉那隻「殺人鱷魚」，但連捕2隻都找錯對象，後來又抓到一隻長達8公尺的鱷魚，並在他腹中發現人骨和四肢殘骸，經過DAN比對後確認為受害男子。