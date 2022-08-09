葡萄牙沿海城市錫內斯（Sines）上月31日發生一起海上事故，一艘遊艇遭到一群成年虎鯨猛烈撞擊，不幸沉船，部分遊客只能跳上救生筏逃命。葡萄牙海軍獲報後也緊急透過里斯本海上搜救中心（MRCC），協調附近漁船前來營救仍滯留在遊艇上的5名遊客，所幸整起事件沒有造成人員傷亡。但專家指出，虎鯨襲擊事件有增無減，未來勢必成為棘手問題，千萬不可不慎。

綜合外媒報導，上月31日，一艘遊艇在距離錫內斯海岸線11公里處的海面上航行時，遭到虎鯨成群攻擊導致沉船，部分遊客只能跳上救生筏逃命，而海軍獲報後也立即聯繫附近一艘名為「Festas André」的漁船，協助救援仍留在遊艇上的5名遊客，最終總算全員獲救，無人傷亡。

對此，科學家警告，這並非首起虎鯨集體攻擊船隻的事件，自2020年7月至今，虎鯨在大西洋地區的襲擊事件已經超過50起，造成不少航海人的恐慌，擔心會遭到攻擊而命喪大海。一名英國的遊艇船員Martin Evans也分享自己的恐怖遭遇，提到去年曾遭到約30隻虎鯨圍攻，眼看著重達5噸的海洋生物重擊他的船隻，當下腦袋閃過人生跑馬燈，憂心小命不保。

不過生物學教授阿爾弗雷多洛佩斯（Alfredo López）則表示，這些虎鯨正在採取預防性措施來保護自己，「並不是經過深思熟慮後展開的襲擊行為」。

但另一派專家認為，虎鯨是非常善於交際的動物，也具有高認知能力，並非蓄意攻擊海上的小船，只是發現藉由撞擊能讓整艘船隻轉向，而感到有趣，「這是一種互動，而非攻擊行為，雖然不清楚動機為何，但看得出來牠們很喜歡這樣」。研究人員則憂心表示，不排除未來會有更多的虎鯨學會以這種方式和船隻互動，「攻擊情況可能會變得更嚴重」。