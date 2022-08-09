在父系社會裡，結婚通常都是女子出嫁，而入贅則是指男子嫁入女方家，成為女方的家庭成員，入贅的男子被稱為「贅夫」或「贅婿」，從古至今，社會都有些瞧不起贅婿，在古代甚至會強行充軍贅婿，讓他們上戰場當砲灰，但為何古代會如此看不起贅婿？除了認為他們貪財外，再來就是道德問題。

天津歷史老師李正在頻道《正直講史》提到，古代非常歧視贅婿，就連朝廷和地方官員都瞧不起他們，戰國時期，齊國還曾強行充軍贅婿，因為古代打仗時需有人做砲灰，攻城遇到壕溝無法前進，就會將贅婿扔進壕溝，當成人肉踏墊通過壕溝，漢朝朝廷還立法要求贅婿不能當官，代表一名男性從入贅後，就失去政治權力資格。

古代為何如此厭惡贅婿，不僅是因為他們窮，古時贅婿與現今略為不同，男性沒錢給聘禮，就會被女方買回家裡，目的是為了男方的勞動力，贅婿必須伺候女方一家人的日常生活，再來就是延續子嗣的能力，兩人的孩子出生後必須跟隨母姓。

在古代的觀念中，男性就應延續香火，但入贅就是背叛祖宗，是道德上的重大污點，由此可知，古人鄙視贅婿不只是因為錢，道德觀念更為重要，古時男性若沒錢，可以選擇憑本事積累財富，等有錢再娶妻，或找門當戶對的對象結婚，要不然就是單身一輩子。

除了民間瞧不起贅婿外，不少朝代的政府，甚至會立法剝奪他們的權力，因為以國家的角度來看，贅婿會為了錢財而背棄祖宗，抱有貪財與不勞而獲的想法，對於國家經濟毫無益處，從中得利後，甚至有可能影響到其他人，使國家發展與活動力變差。