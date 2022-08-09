現代人要去不熟悉的地方，都習慣依賴導航幫忙指引方向，但有時候卻會被帶到出乎意料的地方。印度一戶人家近日開車出遊，沒想到跟著導航指示前進，竟還會迷路，甚至被帶到運河裡差點溺水，所幸附近居民發現異狀，急忙上前幫忙，才順利把這家人救出車外。

@sundarpichai

If only the Google Maps were updated, a person could have been saved. https://t.co/RHDsHjzOlk — каролинэ тана⏳ (@caroline_tana) August 8, 2022

根據印度媒體《Times Now》報導，這起事件發生在本月4日晚間10點半，一戶人家開車準備從喀拉拉邦的艾納庫蘭（Ernakulam）返回庫巴納德（Kumbanad），一路上他們都按照導航的指示開，然而經過交流道岔路後就頓時失去方向感而迷路，而且之後還越開越不對勁，地面上的積水越來越多，等到他們驚覺開進運河裡的時候，早已來不及逃生。

由於運河的水流強勁，不斷將車身往下沖，一家人受困在汽車內無法動彈，只好大聲呼救，所幸附近的居民很快就發現異狀，立刻拿繩索幫忙固定汽車，並救出車內4名乘客；搜救隊員到場時，整台汽車已經在運河上漂了300公尺，車頭也早已全部浸泡在水中。

當地警局人員克里希納（Anoop Krishna）表示，幸好乘客們在溺水前就被救出，否則後果將不堪設想，整起事件中沒有任何傷亡；而車內乘客被救出後，立刻打電話給其他家人來接他們。