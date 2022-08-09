世界上竟有雙色老虎？野生動物攝影師近日到印度馬哈拉施特拉邦的國家公園拍攝，拍到一隻擁有兩種毛色的老虎，牠的上半身是常見的老虎斑紋，下半身竟是咖啡色，乍看之下非常詭異，但仔細看會發現，老虎下半身的咖啡色其實是泥巴，照片曝光後，不少人笑著說「好像P過的照片」。

根據《每日郵報》報導，38歲攝影師馬爾萬卡爾（Harshal Malvankar）非常喜歡拍攝獅子、老虎等大型貓科動物，作品時常分享於IG，近日他前往馬哈拉施特拉邦的塔多巴國家公園（Tadoba National Park）進行拍攝，意外拍到一隻詭異的雙色老虎。

仔細看才發現，雙色老虎並非新品種，由於當地天氣非常熱，氣溫高達攝氏45度，老虎也被熱得受不了，因此跑進泥巴坑裡打滾消暑，但泥坑池可能比較淺，所以牠進去時只泡到下半身，上半身完全沒沾到泥巴，深棕色泥巴與上半身條紋橘色呈現明顯對比。

馬爾萬卡爾將照片分享至IG，並寫下「這不是P過的照片，而是老虎跑去做泥巴浴」，吸引破萬人按讚，不少網友回應，「一開始還以為，牠的下半身被陰影遮住，仔細一看才知道是泥巴」、「你不說我真以為是P圖」、「我喜歡這張照片的構圖，感覺像是老虎正在從黑白的世界中，穿越到充滿色彩的地方」。