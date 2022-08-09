日本一名女網友近日在河堤散步時，突然親眼直擊一隻大螃蟹吃力的抱著速食店燒烤醬一路狂奔，讓她當場錯愕不已，立刻拍照上傳至社群媒體，畫面曝光後不少人看了打趣笑說「牠已經決定好自己的口味了」。

原PO本月6日在推特帳號「@youkanoicne」PO文指出，帶著家中愛犬到河堤散步，沒想到走到一半時突然看見岸邊有一隻大螃蟹，不過最讓她感到驚訝的是，螃蟹竟然抱著一盒速食店的燒烤醬，以迅雷不及掩耳的速度移動。有趣的景象讓她立刻拿出手機將畫面拍了下來，並PO網分享。

事後原PO還指出，該隻螃蟹不僅「外帶」了燒烤醬，還撕開包裝將裡頭的醬料全吃光，讓她看了嘖嘖稱奇。不過為了避免環境遭到人為垃圾汙染，原PO也順手將燒烤醬的盒子撿起來丟掉。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「美味蟹堡的秘方原來是這樣來的」、「抓自己，送醬料」、「牠已經決定牠的口味了」、「時代變了，連食材也要自備醬汁了」、「鮮甜鮮甜，配上燒烤醬更是一絕」；不過也有人感嘆環境遭到人為破壞，「雖然有趣，但也滿可悲的」。