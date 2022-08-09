巴西一對新人舉辦婚禮時，在現場遇到一名未受邀的流浪狗賓客，整個過程中牠都乖巧地趴在門外，等到夫妻2人一踏出教堂門，牠才跳起來、熱情地給予擁抱，就像是向他們獻上自己的祝福，這段可愛的婚禮插曲讓他們又驚又喜，最終決定將這隻流浪狗領養回家。

根據《紐約郵報》報導，今年7月2日，巴西夫妻穆齊妮（Tamíris Muzini）和羅伯特（Douglas Robert），在韋利亞鎮（Vila Velha）舉行婚禮，儀式開始之前出現了一名未受邀的「流浪狗賓客」，牠自然地走上樓梯進入教堂，訪問了其他的賓客以及新郎，之後又走出教堂躺在門外，以最舒服的姿勢迎接新娘走上紅毯。

整個婚禮期間，這隻流浪狗都乖巧地在門外等待，靜靜地注視著穆齊妮和羅伯特交換戒指與誓言，沒有故意搗蛋；等到儀式結束、他們一踏出教堂，這隻流浪狗立刻興奮地跳到他們身上討抱，就像是在祝福他們進入人生下一段旅程一樣，讓夫妻2人都又驚又喜。

婚禮結束後，夫妻2人對可愛的流浪狗念念不忘，最終決定領養牠，成為家裡的一份子，並替牠命名為「Caramelo de Jesus」（Caramelo為葡萄牙文的焦糖，呼應狗狗的毛色），穆齊妮表示，Caramelo就像是上天送給他們的禮物，「牠參與了我們人生中最重要的一天，是我們重要時刻的一部份，牠的魅力讓我們著迷」。