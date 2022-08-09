獅子屬於頂級獵食者，總是給人威嚴又霸氣的形象，不過牠們雖然個性凶猛，但私底下也有可愛的一面。日本群馬野生動物園近日在推特分享一張照片，只見園區內的公獅們排成一列，彼此間保持相同距離趴在地上，讓不少人直呼「畫面好像複製貼上」。

日本群馬野生動物園（群馬サファリパーク）飼養多達100種野生動物，數量約1千多隻，有獅子、老虎、大象、長頸鹿等大型動物，而且園區還有野生動物餵食巴士，讓民眾可以近距離餵食老虎、獅子及羚羊等動物，另外也能自行開車入園參觀。

園方近日在推特帳號@gunmasafari分享動物照，只見10隻獅子趴在地上，而且牠們非常有規矩，都趴在道路兩側，讓人眼睛一亮的是，其中6隻整齊地坐成一排，身體都面向同一側，彼此間的距離也都相同，好像精心測量過一樣。

不少網友笑說「獅子也懂守規矩」、「前面6隻和後面4隻的姿勢幾乎一樣，看起來好像複製貼上」、「獅子也知道保持社交距離」、「工作人員確定沒有拿尺給牠們量嗎」。群馬動物園時常在社群平台分享動物日常，先前還有一隻調皮的獅子寶寶，大膽地咬下公獅背後的鬃毛，獅子爸爸忍痛低吼任由孩子玩耍，模樣非常可愛，影片觀看次數多達70萬。