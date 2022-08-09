明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，不但在街邊當過乞丐，還曾經剃度出家當過和尚，最後一路征戰，終於成了九五之尊。不過稱帝後的他因為個性猜忌多疑，將那些當初跟他一起打天下的功臣幾乎給殺個精光，年老時摯愛的馬皇后和太子朱標也先後離世，就算朱元璋再怎麼鐵石心腸，到了除夕夜這天也難免被巨大的孤獨感所籠罩。

根據《搜狐網》報導，出身貧苦的朱元璋稱帝後經常微服出巡，某次除夕夜更一時興起獨自出了宮門，期間還遇上了吏部留守的小官。朱元璋見他坐在椅子上，小桌子擺著一碟小菜，他一邊吃一邊哼著小曲，相當愜意自在。同時對方也看見了朱元璋，下意識認為只是附近百姓便也不以為意，看他垂垂老矣，外面又天寒地凍，當下就熱情招呼老人入座一起開吃，一點也沒有官員的架子。

看著眼前的吏部小官沒認出自己，朱元璋也就漸漸打開心扉和對方聊天，這才知道原來小官還有一個老母親，對方坦言「除夕夜誰不想與家人團聚，可我也知道自己的職責，如果大家都走了，吏部便空無一人，萬一有事發生，聖上怪罪，必會牽連很多人，與其冒著風險過除夕，倒不如我自願請命留下來值守。」

朱元璋聽了之後被對方苦中作樂又知足的生活態度所感動，認為對方盡責又孝順，是一個可以委以重任的好官。同時，朱元璋想起自己雖然是一國之君，但父母早逝、兄弟離散，連盡孝道的機會都沒有，於是在臨別之際對這個小官說，「也許我們還會再見面。」說完便要離開，對方又熱情送別，讓朱元璋深受感動。

隔天上朝時，朱元璋便問「昨夜在吏部值守的人是誰？」吏部尚書回答完，朱元璋立刻召見了那位小官，對方進宮時十分惶恐，直到見了朱元璋後才知道原來昨夜遇見的老人是當今皇帝，自己還拉著對方大聊特聊，怕是冒犯了皇帝，凶多吉少。沒想到朱元璋不但不責怪，還開心和他閒聊，甚至將他連升十級，提拔為家鄉的知府，讓他回鄉盡孝，突如其來的轉折樂得他連忙領旨謝恩。