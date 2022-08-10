香港一名男子日前購買鮮魚，打算回家料理，未料在處理食材的時候，竟發現魚嘴裡的舌頭消失不見，還有一隻又白又肥的寄生蟲，雖然已經死亡，但還是讓他感到毛骨悚然，有眼尖的網友認出，這隻寄生蟲是「縮頭魚蝨」，會搶奪魚舌的營養，並逐漸取代魚舌。

有網友認出這隻寄生蟲是「縮頭魚蝨」。(圖/Facebook/香港壽司刺身關注組)

根據《香港01》報導，香港一名男網友在臉書社團「香港壽司刺身關注組」發文，表示日前買了一條空運的赤鯥，未料在處理食材時，意外發現「買大送小」，從他上傳的照片中可以看到，這條赤鯥嘴裡的舌頭消失不見，取而代之的是一隻又肥又大的白色寄生蟲，外型看起來和經典科幻恐怖電影《異形》極為相似。

隨後PO主目測檢查，判斷這隻寄生蟲已經死亡，不過這驚人的一幕仍讓他驚魂未定，直言自己不時就會訂購空運海鮮，但幾乎沒有碰過類似的狀況，不禁懷疑賣家是否沒有做好檢查與處理工作，「如果知道這隻寄生蟲很容易出現，難道賣家不應該事先處理好再出售？至少不要讓我看到」。

貼文一出立刻引發熱議，網友們都被詭異的畫面嚇一大跳，紛紛留言：「看到馬上沒胃口」、「好恐怖，牠好像在盯著我看」、「高蛋白質的魚」；也有人認為魚身上有寄生蟲是很正常的事情，「這是正常的，賣家很難每一條魚都幫你清乾淨，真的這麼做要浪費多少人力物力」、「如果每條魚都要先做完身體檢查才能賣，那價格不就要提高變餐廳料理的錢了」。

據了解，這條魚嘴裡的寄生蟲是「縮頭魚蝨」，又稱「食舌虱」或「食舌蟲」，牠們會從魚鰓進入魚嘴，並寄生在舌頭上，其前爪會吸走舌頭的血液，好讓自己長大，而魚舌則越變越小，最終被縮頭魚蝨完全取代。

目前縮頭魚蝨是已知唯一能夠取代宿主器官的寄生蟲，宿主雖然可以像控制舌頭一樣控制縮頭魚蝨，雙方一起享用美食，但宿主會出現貧血、體重下降、生長緩慢的狀況，更嚴重甚至會致死，不過縮頭魚蝨對人類沒有危害。