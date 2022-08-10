美國佛州3名大學生日前開車經過大柏樹國家保護區，發現路上出現詭異長木棍，仔細一看才發現是蟒蛇，牠的體型非常大，長約18英尺（5.5公尺），隨後他們趕緊下車捕捉，花了10分鐘左右成功制伏，蟒蛇的驚人模樣曝光後引發討論。

綜合外媒報導，佛州溫特帕克的羅林斯學院（Rollins College）3名學生瓦萊里（Jake Waleri）、拉奎斯（Joshua Laquis）和高塔（Stephen Gauta），日前聽聞有人在大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve）目擊超大緬甸蟒，他們便前往原處想碰碰運氣，沒想到真的在馬路上發現巨蟒的身影。

3人連忙下車捕蛇，花了10分鐘將蟒蛇制伏，拉奎斯提到，「當我們發現牠時，我們一邊尖叫一邊下車，高塔抓住蟒蛇的頭部，瓦萊里抓尾巴，而我則抓蛇的身體」，更指蟒蛇如此大隻，若當時只有一個人遇到的話，根本難以逮住蟒蛇，經過測量後得知，這一條緬甸蟒長約18英尺（5.5公尺）、重104磅（47公斤）。

而佛州沼澤被外來種緬甸蟒侵襲，已對當地野生動物造成威脅，為了解決數量過多問題，當地政府近日舉辦為期10天的「獵蟒大賽」，比賽有多種項目，按照捕獲數量、捕獲蟒蛇長度等標準定勝負，最高獎金可獲得2500美元，不過拉奎斯表示，他們並不知道這項比賽，因此也沒有報名參加，捕捉蟒蛇單純是為了刺激。