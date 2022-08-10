大陸一名女子平時喜歡分享自己的白富美日常，還養了一隻羊駝當作寵物。近日這隻羊駝竟趁她化妝的時候，將一條金手鍊當成飼料吃下肚，女子見狀嚇一大跳，但金手鍊早已被嚼成碎屑，所幸羊駝吃的量不多，不會造成生命危險，而吃下的金子則會隨著糞便排出。

根據《梨視頻》報導，遼寧省瀋陽市一名白富美養了一隻寵物羊駝，平時只要帶牠外出散步，就會成為眾人的目光焦點。近日她在化妝時，羊駝竟誤將金手鍊當成飼料吞下肚，等女子發現早已來不及，她嚇得立刻扳開羊駝的嘴巴，但手鍊全都已經被咬碎，只能挖出來一點金子的碎屑。

女子受訪時表示，手鍊被吃掉是小事，相較之下她還是更擔心羊駝的健康，於是急忙帶愛寵到獸醫院就診，所幸獸醫說牠吃下的量不多，不至於造成生命危險，而這些金子日後都會隨著羊駝的糞便被排出，到時就可以從中「淘金」了。

新聞曝光後引發網友熱烈討論，大家忍不住笑說，「養得起羊駝的一般都餵得起金子」、「這個羊駝在哪拉屎，求告知」、「能把羊駝屎打包給我，我想要金子」、「土豪啊，養的寵物都吃金子」、「有錢人的快樂我真的無法體會」、「這是名副其實的吞金獸」。據悉，吞金獸是貔貅的別稱，有吞噬錢財的習性，在傳統習俗物中是招財進寶的象徵。